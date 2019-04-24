Минфин США вновь отказался предоставить Конгрессу сведения о налоговых декларациях Дональда Трампа. Глава ведомства Стивен Мнучин отметил, что примет решение после консультаций с Минюстом о законности подобного требования. Как пишет газета «Вашингтон пост», это говорится в письме на имя председателя комитета по доходам и расходам Палаты представителей Ричарда Нила, который направил запрос о том, как президент США платил налоги за последние 6 лет.