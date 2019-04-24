Владимир Путин может предложить Ким Чен Ыну возобновить шестисторонние переговоры

Об этом сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на источник в российском правительстве. По его сведениям, Россия уже уведомила о соответствующем намерении США и Китай.

Шестисторонние переговоры по ядерному разоружению Корейского полуострова с участием КНДР, Южной Кореи, Японии, Китая, России и США были приостановлены в 2008 году по инициативе Пхеньяна. Владимир Путин и Ким Чен Ын встретятся завтра во Владивостоке.