Уголовное дело против бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона и его жены передано в суд. Об этом пишет газета «Монд». Дело возбудили в 2017 году, когда Фийон был кандидатом в президенты. Речь шла о фиктивном найме на работу в парламент жены Фийона и его детей. Как отмечает агентство «Франс Пресс», по обвинению в растрате госсредств бывшему главе правительства грозит тюремный срок до 10 лет и штраф в один миллион евро.