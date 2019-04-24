Избранному президенту Украины посоветовали в его команде не встречаться с Владимиром Путиным один на один. К таким переговорам нужно привлекать США и Великобританию, сказал в эфире канала ZIK член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского Минобороны Иван Апаршин. Он отметил, что не верит Путину. Как передает «Интерфакс», Апаршин также посоветовал Зеленскому не вести переговоры с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР.