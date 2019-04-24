В России вспоминают жертв Геноцида армян 1915 года в Османской империи

Памятные мероприятия, посвященные 104-годовщине, пройдут в Москве и других городах.

В 13.30 на Суворовской площади начнется ежегодный митинг «Помню и требую». С властями он согласован. Союз Армян России приглашает всех солидарных, вне зависимости от национальности и религии, почтить память погибших, выразить поддержку позиции России в вопросе официального признания геноцида армян на государственном уровне и оказать содействие процессу международного осуждения данного преступления, чтобы подобное не повторилось в будущем. В 7 вечера в Колонном зале Дома Союзов состоится вечер памяти «104-ая Весна». В нем примут участие представители власти, дипломатического корпуса, общественных и политических структур. Различные памятные мероприятия запланированы также в Екатеринбурге, Хабаровске, Волгодонске, Кемерове, Ростове-на-Дону и Симферополе.

В самой Армении накануне прошли традиционные шествия с факелами и свечами. А сегодня утром тысячи людей придут почтить память жертв геноцида к мемориальному комплексу Цицернакаберд в Ереване.

Во всех храмах Армянской Апостольской Церкви по всему миру отслужат поминальную литургию по 1,5 миллионам жертв трагедии.