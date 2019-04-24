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07:00, 24 апреля 2019

Футболиста Александра Кокорина в изоляторе посетит врач «Зенита»

Между тем в Пресненском суде продолжаются слушания по делу о хулиганстве и нанесении тяжких повреждений.

У Кокорина, по словам адвокатов, серьезные проблемы с коленом. Защите удалось получить у суда разрешение на встречу с врачом. Специалист из «Зенита» навестит футболиста в СИЗО. О проблемах со здоровьем известно давно. Кокорин передавал через правозащитников, что лишен возможности заниматься лечебной физкультурой. Кроме того, начал прихрамывать.

На вчерашнем заседании в Пресненском суде, где дело рассматривается по существу, огласили заключение медиков, о том, что без правильного восстановления коленного сустава у Кокорина может развиться артроз. В худшем случае, игрок станет инвалидом и его спортивная карьера завершится.

Также на слушаниях изучали показания сурдопереводчика, которые анализировал видеозапись из кафе, где произошла вторая драка с участием Кокорина и Мамаева. Так, по словам специалиста, конфликту предшествовал нецензурное выражение из уст потерпевшего чиновник Минпромторга в адрес компании.

Кокорину, Мамаеву и еще двум фигурантам грозит тюремное заключение. Они содержатся под стражей.



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