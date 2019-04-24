Суд в Рязани сегодня рассмотрит вопрос об УДО одного из обвиняемых в убийстве журналистки Анны Политковской

Суд в Рязани сегодня рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении одного из обвиняемых в убийстве журналистки Анны Политковской.

Бывшего милиционера Дмитрия Павлюченкова ФСИН предлагает досрочно отпустить из колонии в Рязанской области. В тюремном ведомстве считают, что он перевоспитался, нареканий к нему нет. Состояние Павлюченкова в последние месяцы, как сообщал Росбалт, серьёзно ухудшилось. В феврале у него в камере начались эпилептические припадки, он потерял сознание. Осуждённого отвезли в больницу при тюрьме в Рязани, врачи оценили его состояние как критическое. У ФСИН самочувствие Павлюченкова, впрочем, не вызывает беспокойства. Суд Рязани в прошлом месяце не принял решение по УДО: позицию не высказали потерпевшие — дети Анны Политковской. Суд отправил им повестки и хочет выяснить их мнение по этому поводу. Павлюченков в прошлом начальник четвертого отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы. Он приказал подчинённым следить за журналисткой «Новой газеты», затем передал информацию киллеру Рустаму Махмудову и его пособникам, так решили следствие и суд. Бывший милиционер в 12 году получил 11 лет колонии.

Анну Политковскую застрелили в подъезде дома на Лесной улице 7 октября 2006 года. Организатором преступления суд признал чеченского бизнесмена Лом-Али Гайтукаева, он позапрошлым летом умер в колонии, заказчик убийства журналистки не найден.