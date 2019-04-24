Тереза Мэй одобрила участие китайской компании «Хуавэй» в создании мобильной связи пятого поколения. Как пишет «Дейли телеграф», британский премьер проигнорировала возражения США. Ранее газета «Таймс» сообщила, что ЦРУ передало Великобритании данные разведки, согласно которым «Хуавей» получала финансирование от спецслужб и вооруженных сил Китая. США и Австралия обвинили «Хуавей» в техническом шпионаже.