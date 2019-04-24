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06:30, 24 апреля 2019

Тереза Мэй одобрила участие китайской компании «Хуавэй» в создании мобильной связи пятого поколения

Тереза Мэй одобрила участие китайской компании «Хуавэй» в создании мобильной связи пятого поколения. Как пишет «Дейли телеграф», британский премьер проигнорировала возражения США. Ранее газета «Таймс» сообщила, что ЦРУ передало Великобритании данные разведки, согласно которым «Хуавей» получала финансирование от спецслужб и вооруженных сил Китая. США и Австралия обвинили «Хуавей» в техническом шпионаже.



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