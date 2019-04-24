Бизнесмен, связанный с Евгением Пригожиным, получил контракт на добычу алмазов в Центральноафриканской республике

Договор был заключен еще год назад, но известно о нем стало лишь сейчас.

Контракт на разработку алмазов и золота в ЦАР получила компания Lobaye Invest, гендиректором которой является россиянин Евгений Ходотов. С документом ознакомился РБК. Согласно тексту договора, фирма может вести разведку на общей площади в четыре квадратных километра. Контракт с властями ЦАР заключен на три года с возможностью продления.

По данным «Новой газеты», глава Lobaye Invest ранее руководил фирмой «М-Финанс», которая связана с бизнесменом Евгением Пригожиным. Интернет-издание The Bell называло Евгения Ходотова выходцем из силовых структур Санкт-Петербурга.

Об интересах Пригожина в ЦАР ранее неоднократно писали российские СМИ. В частности, речь в публикациях шла о присутствии в африканской республике частной военной компании «Вагнер». В июле прошлого года в стране были убиты журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, приехавшие снимать фильм о ЧВК.

Представители Пригожина отрицали наличие у него каких-либо бизнес-интересов в ЦАР.