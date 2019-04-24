Ким Чен Ын сегодня приедет в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным

Северокорейский лидер приехал во Владивосток на бронепоезде. Из-за этого городские чиновники изменили схему движения пригородных электричек в столице Приморья, сообщает агентство Интерфакс. Автобусам не разрешили сегодня ездить в районе железнодорожного вокзала. Лимузин Ким Чен Ына во Владивосток вчера доставили на грузовом самолёте. Японские журналисты засняли выгрузку чёрного автомобиля с бронированными стёклами. Для лимузина северокорейского лидера во Владивостоке дорожные рабочие экстренно приспособили подъезд к вокзалу. Выровнив крутой подъём, который автомобиль Ким Чен Ына не смог бы преодолеть, рассказал агентству Интерфакс информированный источник. Накануне во Владивосток прилетели сотрудники спецслужб. Один из силовиков поскандалил с южнокорейскими тележурналистами, побежав за ними и оттолкнул камеру.