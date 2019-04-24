Спецслужбы Индии заранее сообщили властям Шри-Ланки имя предполагаемого организатора недавних терактов

Это утверждает американский телеканал CNN со ссылкой на источник. По его словам, данные разведки были получены в результате допроса одного из религиозных экстремистов. Серия взрывов в церквях и отелях произошла на Шри-Ланке в минувшее воскресенье, когда христиане праздновали Пасху. Погибли 310 человек, 480 ранены. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная в России.