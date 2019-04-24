Суд в России впервые вынес решение по закону о неуважении к власти

Чудовский районный суд Новгородской области оштрафовал местного жителя на 30 тысяч рублей. Поводом стала оскорбительная запись в адрес президента, размещенная на его странице в одной из соцсетей, сообщило местное издание «ВНовгороде.ру». Как отметил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем «Телеграм-канале», такое решение было вынесено впервые после вступления в силу в конце марта закона о неуважении к власти.