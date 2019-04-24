В Москве с сегодняшнего дня начнут перекрывать центральные улицы для репетиций парада Победы

Ежегодно жителям Москвы, не уехавшим на майские праздники, приходится сталкиваться с большими трудностями при поездках по городу. В дни репетиций парада столица замирает в многочасовых пробках.

Вот и сегодня Центр организации дорожного движения предупреждает, что начиная с 9 вечера нельзя будет проехать по Тверской, Охотному ряду, части Моховой и Театрального проезд. А спустя час и до окончания мероприятия будет прекращено движение по улицам Ильинка и Варварка, а также Большому Москворецкому мосту. Следующие, еще более масштабные перекрытия ожидают москвичей 29 апреля и 4 мая, когда состоятся ночные репетиции парада на Красной площади с участием военной техники, а также 7 мая в связи с генеральной репетицией, она начинается в 10 утра, и 9 мая уже из-за самого парада Победы. Отмечается, что в связи с перекрытиями также будет изменен режим работы ряда наземных маршрутов общественного транспорта и некоторых центральных станций метро.

Москвичам рекомендовали внимательно изучить схему перекрытий и заранее планировать свои поездки.