В Тибете произошло землетрясение магнитудой около 6,5
Об этом со ссылкой на китайский сейсмологический центр сообщает РИА Новости. Эпицентр находился на глубине 10 километров.
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Об этом со ссылкой на китайский сейсмологический центр сообщает РИА Новости. Эпицентр находился на глубине 10 километров.
Абсурд, бред и глупость! Нарративу о том, как мужчина спасает женщину, тысячи лет, и уничтожить его нельзя. Я бы хотела своими глазами увидеть женщин, которые искренне решат, что именно они должны водить мужчин в ресторан, писать им оды о любви и совершать подвиги. Будем честны: это чуть сложнее, чем цензурировать литературу за её идейную вредность…