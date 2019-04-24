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00:04, 24 апреля 2019

Агентство Reuters исправило материал о «Роснефти», которая помогает властям Венесуэлы обходить санкции

Коррективы в материал были внесены после жесткой реакции нефтяной компании.

О внесении изменений в нашумевший материал Reuters сообщается в начале самой статьи. Там сказано, что журналисты не смогли однозначно определить, проходили ли платежи по описанной схеме продаж венесуэльской нефти в обход санкций. Кроме того, из обновленной версии статьи исчезло упоминание «Еврофинанс Моснарбанка» и, напротив, был сделан дополнительный акцент на том, что эксперты не видят нарушения санкций.
В материале Reuters от 18 апреля рассказывалось о том, как госкомпания Petroleos de Venezuela обходит запрет на оплату долларами нефти, идущей на продажу. Агентство утверждало, что «Роснефть» оплачивает поставки топлива из Венесуэлы со скидкой, не дожидаясь полного исполнения договора. После этого российская компания продает нефть конечным покупателям уже за полную сумму.

Ранее «Роснефть» назвала публикацию Reuters «откровенной ложью» и пригрозила добиться запрета агентства в России.



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