Ким Чен Ын сегодня приезжает в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным

Северокорейского лидера Владивосток встречает усиленными мерами безопасности. Полицейские начали дежурить у кампуса Дальневосточного федерального университета ещё накануне. Территорию, которая прилегает к ВУЗу, обследовали при помощи специального оборудования. Акваторию у острова Русский – именно там предположительно встретятся лидеры России и КНДР — закрыли на два дня для маломерных судов. Северокорейский лидер приехал во Владивосток на бронепоезде. Из-за этого изменили схему движения пригородных электричек в столице Приморья. Лимузин Ким Чен Ына во Владивосток доставили на грузовом самолёте. Для машины северокорейского лидера дорожные рабочие во Владивостоке экстренно выровняли крутой подъём при подъезде к вокзалу. Его автомобиль Ким Чен Ына не смог бы преодолеть, признался агентству Интерфакс информированный источник. Сотрудники корейских спецслужб прилетели во Владивосток сутки назад. Один из них, как сообщали СМИ, поскандалил с южнокорейскими телевизионщиками.

На переговорах – они пройдут завтра – лидеры России и КНДР обсудят двусторонние отношения и ядерное разоружение Корейского полуострова.