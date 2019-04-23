Сборная России проиграла команде Швеции и заняла третье место в группе на юниорском чемпионате мира по хоккею
Встреча завершилась со счётом 0:3. Четвертьфиналы пройдут в четверг. Турнир завершится в воскресенье.
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Встреча завершилась со счётом 0:3. Четвертьфиналы пройдут в четверг. Турнир завершится в воскресенье.
Абсурд, бред и глупость! Нарративу о том, как мужчина спасает женщину, тысячи лет, и уничтожить его нельзя. Я бы хотела своими глазами увидеть женщин, которые искренне решат, что именно они должны водить мужчин в ресторан, писать им оды о любви и совершать подвиги. Будем честны: это чуть сложнее, чем цензурировать литературу за её идейную вредность…