В СК считают, что студент устроивший стрельбу в керченском колледже, мог пойти на это из-за насмешек однокурсников

В Следственном комитете считают, что студент устроивший стрельбу в керченском колледже, мог пойти на преступление из-за насмешек однокурсников. Эту версию глава ведомства Александр Бастрыкин привёл во время лекции во Всероссийском государственном университете юстиции. Он сказал, что молодого человека унижали в частности из-за того, что тот носил поддельные американские джинсы, купленные на рынке, пишет агентство «Интерфакс».

18-летний Владислав Росляков устроил взрывы и стрельбу в колледже осенью прошлого года. Погиб 21 человек. Сам молодой человек покончил с собой.