Кандидат на пост председателя Еврокомиссии Мартин Вебер пообещал в случае избрания заблокировать «Северный поток 2»

Главный кандидат на пост председателя Еврокомиссии от Европейской народной партии Мартин Вебер из немецкой земли Бавария пообещал в случае избрания заблокировать проект «Северный поток 2».

Неожиданно для всех политик из баварского Христианско-социального союза занял позицию, противоречащую главной линии консервативного блока ХДС/ХСС и канцлера Ангелы Меркель. В интервью газете «Polska Times» Вебер подчеркнул, что в случае избрания на пост председателя Еврокомиссии остановит строительство «Северного потока 2». По его словам, этот газопровод не в интересах Евросоюза, поскольку он повышает зависимость от российских сырьевых ресурсов.

Перед выборами в Европарламент, которые пройдут с 23 по 26 мая, Вебер заявил, что, став главой Еврокомиссии, он применит все существующие правовые предписания, чтобы заблокировать проект строительства. Консервативный политик подчеркнул, что он — главный кандидат на пост председателя Еврокомиссии не от Германии, а от Европейской народной партии, а Евросоюз в данный момент состоит из 28 стран. «Думая о Европе, надо думать о независимости от российского газа», — отметил Мартин Вебер, который представляет блок ХДС/ХСС.

Европейская народная партия занимает лидирующие позиции на выборах в Европарламент. Вполне вероятно, что Мартин Вебер вскоре заменит Жан-Клода Юнкера, если она одержит победу. Еще в марте Вебер заявил польскому Newsweek, что он «категорически отвергает проект «Северный поток 2».

США и некоторые европейские страны также выступают против строительства газопровода, которое должно завершится к концу этого года. Протесты особенно сильны в Польше и Украине.