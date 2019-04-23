Центризбирком Украины завершил подсчёт голосов по итогам выборов президента

Владимир Зеленский, согласно окончательным данным, набрал 73,22%. Действующий президент страны Пётр Порошенко получил чуть менее 25%. Около 2 % бюллетеней признаны недействительными.

Владимир Зеленский продолжает получать поздравления из разных стран. Сегодня состоялся его первый телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Она, как говорится в сообщении кабмина ФРГ, заверила, что Берлин будет поддерживать реформы на Украине. Кроме того, Зеленский по телефону поговорил с Терезой Мэй. Британский премьер пригласила политика в ближайшее время посетить Соединённое Королевство и выразила надежду на расширение сотрудничества двух стран в области безопасности и обороны, что по её словам необходимо, для «сдерживания российской агрессии».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал Владимиру Зеленскому сильную политическую и практическую помощь альянса. Соответствующее сообщение он разместил в Твиттере. Столтенберг также пригласил Зеленского в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

От президента России Владимира Путина поздравлений не последовало.

Кремль поступил невежливо, не поздравив Зеленского, — сказал в эфире «Эха Москвы» редакционный директор журнала «Форбс» Николай Усков. Сведущие в политике люди в целом сходятся во мнении, что Украина демонстрирует политическую зрелость, добавил Усков.