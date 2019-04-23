Жителя Новгородской области оштрафовали за нецензурный пост «ВКонтакте» в адрес Путина

Это первое известное судебное решение по новой административной статье о неуважении к власти.

Уроженец города Малая Вишера Юрий Картыжев должен будет выплатить 30 тысяч рублей за оскорбление президента. Об этом сообщает интернет-издание «Медуза» со ссылкой на материалы Чудовского районного суда Новгородской области. Кроме того, портал приводит выдержки из судебного решения, запись которого опубликовал сам Картыжев в YouTube. Из них следует, что мужчину оштрафовали за публикацию «ВКонтакте» поста с текстом «Путин – сказочный (далее матерное слово)». Запись появилась на странице Картыжева 31 марта – через два дня после того, как в России вступил в силу закон о неуважении к власти.

В своем Telegram-канале глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков написал, что речь идет о первом штрафе по новому закону. При этом Картыжев получил минимальную санкцию: в худшем случае взыскание могло составить 100 тысяч рублей.

Повторное нарушение закона грозит арестом на срок до 15 суток или штрафом от 100 до 200 тысяч рублей.