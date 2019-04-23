Власти Москвы согласовали шесть первомайских демонстраций

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента безопасности, самым крупным из этих мероприятий станет акция Московской федерации профсоюзов. Она начнется 1-го мая в 10 утра на Красной площади. Заявлено участие до 100 тысяч человек.

Между тем, из разных регионов поступают сообщения о проблемах с согласованием первомайских акций. Так, в Туле впервые за много лет не разрешили проводить в центре города акцию КПРФ. Чиновники предложили коммунистам отправиться в гайд-парк на окраине города. С аналогичной проблемой столкнулись коммунисты в Петербурге – им отказываются согласовать шествие по Невскому проспекту и митинг в центре города. Подобная же ситуация сложилась в городе Волжский Волгоградской области. В Махачкале власти отказались согласовывать «Монстрацию» – шествие в абсурдными лозунгами. При этом чиновники сослались на сохраняющуюся террористическую угрозу. «Монстрацию» не удалось согласовать и организаторам акции в Самаре, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.