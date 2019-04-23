Пользователи московской системы проката велосипедов, запущенной несколько дней назад, массово жалуются на проблемы

Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Клиенты «Велобайка», в частности, говорят о неработающих тормозах, спущенных колесах, а также о проблемах с авторизацией и невозможности дозвониться до техподдержки. В самой компании сказали, что в первые дни работы велопроката поступает большое количество обращений, поэтому возникли очереди в ожидании на линии и в закрытии заявок. Прокат начал работать в тестовом режиме в минувшую субботу.