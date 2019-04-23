Информационное агентство Reuters исправило свой материал об обходе санкций Венесуэлой после критики со стороны компании «Роснефть». В частности, изменен заголовок и удалено упоминание банка, через который, по данным агентства, проводилась оплата в рамках сделок.

Несколько дней назад из-за этой публикации «Роснефть», фигурирующая в материале, обвинила агентство в информационной диверсии и пообещала обратиться в правоохранительные органы с целью прекратить его работу. В комментарии, предваряющем материал, говорится, что статью исправили, поскольку Reuters не может определить, были ли произведены платежи по указанному соглашению. В первоначальной версии статьи детально описывалось, как «Роснефть» помогает президенту Венесуэлы Николасу Мадуро зарабатывать на нефти в обход санкций.