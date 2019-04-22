19-летний гражданин Украины, приговоренный в России к 6 годам колонии, не получает должной медпомощи в СИЗО – адвокат

Девятнадцатилетний гражданин Украины Павел Гриб, приговоренный в России к шести годам колонии, не получает должной медицинской помощи в СИЗО. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Марина Дубровина.

«Павлу делали детальное обследование, у него ряд серьезных заболеваний, в том числе язвы. Однако после анализов ему ничего не назначили, лечение осталось прежним. Медицинская помощь ему оказывается на уровне таблеток и периодического обхода врача, который пишет, что в принципе все нормально», — сказала она.

Адвокат добавила, что обращение к уполномоченной по правам человека Т.Москальковой не привело к результатам.

«Она обещала содействие, но, к сожалению, с тех пор ситуация не сдвинулась с мертвой точки», — заключила она.

Гражданин Украины Павел Гриб приговорен в России к 6 годам заключения по обвинению в подстрекательстве к теракту.

По данным следствия, 19-летний П.Гриб переписывался в интернете со старшеклассницей из Сочи и убеждал ее привести в действие самодельное взрывное устройство на выпускном вечере 30 июня 2017 года.