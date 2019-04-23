Z Архив новостей новости
5 22 6 1727
20:02, 23 апреля 2019

Министерство просвещения предложило ввести в школах две новые должности – старший учитель и ведущий учитель

В ведомстве считают, что это необходимо для того, чтобы сформировать систему учительского профессионального роста. Старшим учителем сможет стать педагог первой или высшей категории со стажем работы от 5 лет. На должность ведущего учителя смогут претендовать преподаватели со стажем не менее 10 лет. Для этого также будут необходимы высшая категория и дополнительное образование.

Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов, — пишет РБК. Как предложения отразятся на зарплатах учителей, не уточняется.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ С днем рождения, Ильич! С днем рождения, Ильич! Я уверена, что вернется и Ленин, и большая справедливая страна. Надо учиться, думать, делать выводы и слышать дыхание революции. Быть готовыми и не упустить шанс…

5 232 6 18596 22.04
8читать ;смотреть
Kленин, история, рф, общество, видео, мнения
Блоги

«На дверь злоумышленники нанесли свастику» 19 апреля, перед началом праздника Песах, неизвестные подожгли здание иешивы «Торат Хаим», расположенной в Раменском районе Подмосковья…

5 239 6 24305 20.04
Kпроисшествия, общество, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Безумный Берни и сонный Джо: Трамп занялся уничтожением соперников на 2020 Пресса писала, что как только Демократы начали объявлять о выдвижении на 2020, Трамп начал готовиться и отвел специальное время для придумывания прозвищ…

5 126 6 12976 17.04
Kполитика, сша, трамп, выборы, мнения
Блоги

Дмитрий Медведев: Шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть Что нужно для этого? Честность. И еще нужен прагматичный и ответственный подход…

5 143 6 14951 22.04
Kмедведев, украина, выборы, рф, политика, мнения
Блоги

Геннадий Зюганов: Господа либералы, вас самих от себя не тошнит? Напоминаю всем тем, кто пытается предать забвению историю наших великих предков: именно под руководством Верховного Главнокомандующего ВС СССР И.В. Сталина Красная Армия и советский народ одержали победу над фашизмом!..

5 622 6 65138 21.04
Kсталин, история, зюганов, акции, общество, мнения
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Феномен Трампа Мой знакомый, человек очень смелых взглядов заявил – Трамп, как президент, в безопасности, пока он поддерживает евреев и Израиль…

5 109 6 11739 17.04
Kтрамп, сша, израиль, политика, мнения
Блоги

Григорий Юдин социолог, философ, профессор Шанинки (Московская высшая школа социальных и экономических наук)

Десять тезисов о любви к Сталину Трудно сказать, есть ли в России любовь к Сталину – но зато совершенно точно есть люди, которые очень хотят верить, что в России есть любовь к Сталину. Так им проще жить…

5 170 6 18780 19.04
Kсталин, социология, рейтинги, опросы, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Россия НЕ влияла Уверен, никто из голосовавших за победителя не думал именно про Россию, отдавая голос. Его волновали сугубо украинские проблемы, а отвлекающий манёвр власти провалился…

5 129 6 14544 21.04
Kукраина, порошенко, зеленский, выборы, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Зеленский разгромно побеждает Несложный выбор: опухший и неуклюжий олигарх с мешками под глазами или симпатичный и улыбчивый молодой человек, выразительным голосом говорящий правильные вещи…

5 65 6 7278 21.04
Kукраина, зеленский, порошенко, политика, выборы, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Удивительно другое Два амбициозных политика, которые уверяют в том, что их поддерживает большое количество граждан Украины, не смогли общими усилиями собрать стадион…

5 83 6 9541 19.04
Kукраина, дебаты, политики, зеленский, порошенко, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

Кому нужно «одобрение Сталина»? В образе Сталина кремлевские пропагандисты хотят убрать социализм, революцию, большевизм, продолжение дела Ленина и оставить только якобы «государственничество и империализм»...

5 72 6 8416 18.04
Kсталин, путин, власть, политика, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Это и есть тот самый сталинизм Репрессии можно начать под флагом борьбы с коррупцией или с неуважением к власти, или с терроризмом… В условиях бесправия всегда можно что-то придумать. Атмосфера в стране, судя по опросам, подходящая…

5 148 6 19163 19.04
8читать ;смотреть
Kвласть, политика, рф, сталинизм, общество, видео, мнения
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Почему прокуратура хочет продолжить пытать Караулову Рано мы, похоже, обрадовались гуманизации уголовной системы и свободе Вари Карауловой. Ага, суд постановил выпустить девушку по УДО, но не тут-то было…

5 63 6 8890 18.04
Блоги

Кремлёвский мамковед Телеграм-канал

Зеленский – угроза для Кремля Зеленский – проблема для Кремля, как молодой, импульсивный и непрогнозируемый политик. Он спутает все карты старых игроков…

5 76 6 10926 20:26
Kукраина, политика, власть, выборы, общество, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Абсурд, бред и глупость! Нарративу о том, как мужчина спасает женщину, тысячи лет, и уничтожить его нельзя. Я бы хотела своими глазами увидеть женщин, которые искренне решат, что именно они должны водить мужчин в ресторан, писать им оды о любви и совершать подвиги. Будем честны: это чуть сложнее, чем цензурировать литературу за её идейную вредность…

5 60 6 9438 20.04
Kобщество, мужчины, женщины, мнения
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Как сделана «сталинизация» Если не говорить про выбитый на допросе глаз и сломанный позвоночник, про то, как уставали руки у расстрельной команды за ночь, как надрывались на погрузке трупов в грузовики, то ничего этого и нет…

5 188 6 29705 22.04
Kсталин, общество, история, политика, власть, опросы, мнения

Популярное за неделю

Новости

Член команды Зеленского: лица, виновные в сдаче Крыма и причастные к началу конфликта в Донбассе, будут наказаны Это пообещал член команды Владимира Зеленского, Иван Апаршин…

5 28 6 25187
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Очень смешно то, что путинские люди делают. Они уже поняли, что один из самых лучших способов скомпрометировать кандидата и посеять хаос в стране — это сделать вид, что этот кандидат как-то связан с Путиным…

5 125 6 125115 20.04
#слушать 48:15 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование
5 44 6 13503 17.04
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Народ, ограбленный штурмом Всем нам нужна реконструкция. Великий, победный «Путинский штурм». Давайте такую реконструкцию. Обязательно с «георгиевскими лентами». И портретами правящих «героев», плывущих над бессмертным российским чиновным полком…

5 123 6 319076 21.04
Kчиновники, общество, события
Интервью Интервью

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

О состоянии здоровья Дмитрия Быкова Об инсульте — это неправильная информация. Первое подозрение было на инсульт. Но поскольку возник вот этот токсический синдром и обострилось все… могу сказать, что сахар сейчас в норме, а тогда был скачок…

5 189 6 111176 17.04
#слушать 04:14 8читать ;смотреть $скачать 993.8 КБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7772241
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3997005

Сегодня в эфире