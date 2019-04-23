Министерство просвещения предложило ввести в школах две новые должности – старший учитель и ведущий учитель

В ведомстве считают, что это необходимо для того, чтобы сформировать систему учительского профессионального роста. Старшим учителем сможет стать педагог первой или высшей категории со стажем работы от 5 лет. На должность ведущего учителя смогут претендовать преподаватели со стажем не менее 10 лет. Для этого также будут необходимы высшая категория и дополнительное образование.

Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов, — пишет РБК. Как предложения отразятся на зарплатах учителей, не уточняется.