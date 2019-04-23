В Индонезии более 100 человек скончались в результате переутомления на выборах

Большинство из них – члены избирательных комиссий, — сообщает агентство Антара. Причиной гибели служащих, чей рабочий день длился больше суток, стало переутомление во время подсчета голосов, — заявили в руководстве Центризбиркома. В числе погибших 15 сотрудников полиции.

Выборы в Индонезии проходили 17-го апреля. В этот день жители страны выбирали президента, депутатов двух палат парламента и членов законодательных органов провинций и округов.

Семьям умерших и пострадавшим предложили компенсации, которые в переводе на рубли достигают 165-ти тысяч рублей. Кроме того, избирком пообещал снизить нагрузку на сотрудников комиссий.