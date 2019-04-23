В Туле полиция посоветовала «потише жить» гражданской активистке, в дом которой бросили несколько «коктейлей Молотова»

Об этом пишет проект «ОВД-инфо». Дом Марины Толкачевой, которая собирается баллотироваться в Гордсуму от КПРФ, подожгли в ночь на воскресенье. Толкачева написала заявление. В полиции, помимо прочего, ей сказали, что злоумышленник вряд ли будет найден.

В Туле активистка известна как организатор митингов против мусорной реформы и участница акций против повышения пенсионного возраста. Кроме того, в последние несколько лет она занимается защитой прав жителей частного сектора, в котором живет. Толкачева не раз получала угрозы. Недавно неизвестные избили ее мужа.