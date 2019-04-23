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19:31, 23 апреля 2019

Бывшая жена экс-кандидата в президенты Павла Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества

Соответствующее решение утвердил суд в подмосковном городе Видное, — сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ирины Грудининой. По словам Дмитрия Мальбина, речь идет о банковских счетах, ценных бумагах, в том числе акциях «Совхоза имени Ленина», и другом имуществе. Размер активов, которые по решению суда получит Грудинина, юрист уточнять не стал. Комментариев со стороны бизнесмена и политика на этот счет пока не поступало.



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