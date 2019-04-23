В Москве задержали двух участников проекта «Декоммунизация»

Данила Корнилов и Дмитрий Энтео собирали подписи за демонтаж памятника Феликсу Дзержинскому, который находится на территории Высшей школы экономики. Об этом сообщает сайт «Медиазона».

Сайт «МБХ Медиа» отмечает, что Энтео связывает задержание со вчерашней акцией, в рамках которой на постамент памятника Владимиру Ленину на Калужской площади активисты повесили баннер с надписью «Подлежит демонтажу в рамках декоммунизации». Похожая акция прошла вчера и в Екатеринбурге.