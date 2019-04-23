Елена Мизулина попросила юристов проверить СМИ, которые цитировали ее выступление на Форуме безопасного интернета
Сенатор Елена Мизулина попросила юристов проверить СМИ, которые цитировали ее вчерашнее выступление на Форуме безопасного интернета. Как говорится в заявлении пресс-службы сенатора, цитата была вырвана из контекста и дополнена искаженной информацией. Как пишет агентство «Москва», сенатор, в частности, сказала следующие слова: «Запрет — это как раз есть то, где человек свободен».
Мизулина, как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу, говорила о том, что любой запрет должен быть разумно сформулирован в законе во избежание негативных и непредсказуемых последствий.