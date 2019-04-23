ФСБ отчиталась о задержании на Кавказе пятерых членов «Исламского государства»*

Один из подозреваемых признался в подготовке атаки с помощью беспилотника.

Подозреваемые в подготовке терактов были задержаны сотрудниками ФСБ в Махачкале и Грозном. У них изъяли компоненты для изготовления бомб, револьвер кустарного производства, ножи и патроны. В сообщении на сайте ведомства говорится, что участники группы готовили нападения на сотрудников полиции в Каспийске и Грозном.

Кроме того, ФСБ опубликовала видеозапись допроса предполагаемого организатора возможной атаки. Молодой человек рассказал, что хотел купить квадрокоптер, прикрепить к нему самодельное взрывное устройство и совершить атаку с воздуха. Кроме того, по словам задержанного, он начал собирать команду для совершения терактов. Она должна была состоять из четырех человек.

По утверждению ФСБ, подозреваемые входят в запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство». Против них возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.

Также ФСБ сообщила о задержании в Приморье четырех членов запрещенной террористической организации «Джамаат Таухид ва Джихад».

*«Исламское государство» – запрещенная в России террористическая группировка