Части пленных украинских моряков разрешили связаться с близкими по телефону – адвокат

Части пленных украинских моряков разрешили связаться с близкими по телефону. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор команды защиты моряков, адвокат Николай Полозов.

«На протяжении пяти месяцев с момента захвата и удержания военнопленных моряков и сами они, и защитники, и консул Украины неоднократно обращались к следствию с заявлениями о предоставлении телефонных переговоров. Наконец это право им было предоставлено: сегодня часть моряков уже позвонили домой. Мы надеемся, что такое решение будет принято в отношении всех двадцати четырех военнопленных моряков», — сказал он.

Н.Полозов добавил, что в данный момент продолжается предварительное следствие.

«Следственные действия идут практически каждый день. Идет ознакомление военнопленных с постановлениями о назначении ряда экспертиз», — заключил он.