Глава ГИБДД предложил снизить на 20 километров в час допустимую скорость для водителей, которые перевозят детей

Глава ГИБДД Михаил Черников предложил снизить на 20 километров в час допустимую скорость для водителей, которые перевозят детей. Он считает, что необходимы соответствующие поправки в правила дорожного движения. По мнению Черникова, там также нужно прописать, что для автомобилей, в которых перевозят детей, обязательна соответствующая наклейка. Глава ГИБДД считает, что вводить штрафы за отсутствие наклейки не стоит, но можно делать водителям предупреждения, — пишет агентство ТАСС.