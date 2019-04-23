Бизнесмен, связанный с Евгением Пригожиным, получил контракт на добычу алмазов и золота в ЦАР

Бизнесмен, связанный с Евгением Пригожиным, получил контракт на добычу алмазов и золота в Центральноафриканской республике. Об этом пишет издание РБК. Речь идет о Евгении Ходотове. Издание «Белл» называло его выходцем из силовых структур Петербурга.

В СМИ не раз появлялась информация о бизнес-интересах Пригожина, которого называют «поваром Путина», в Центральноафриканской республике. В частности, известно, что в республике действует частная военная компания, которую связывают с предпринимателем.