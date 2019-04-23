ФСБ задержала в Махачкале и Грозном пять предполагаемых членов группировки «Исламское государство»*

По версии спецслужб, они готовили теракты. В ФСБ подчеркивают, что атаки планировались с помощью инструкций, полученных через интернет. Задержанные, как говорят в ведомстве, планировали самостоятельно изготовить взрывное устройство. Утверждается также, что в ходе обысков у подозреваемых нашли оружие, компоненты для изготовления взрывных устройств и, цитата, «записи суицидального характера». Согласно этим данным, участники группы готовили атаки на сотрудников полиции в Каспийске и Грозном.

*«Исламское государство» – запрещенная в России террористическая группировка