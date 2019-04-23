В Швеции проходит Чемпионат мира по хоккею среди юниоров

Сборная России свой заключительный матч группового этапа проведет сегодня против хозяев турнира.

Россияне, ранее уже одержавшие в группе две победы, уже обеспечили себе место в четвертьфинале. В такой же ситуации – и 18-летние шведы. Так что в очном противостоянии соперников решится, какая команда займет в группе второе место, а какая – третье. Первую строчку, напомним, досрочно гарантировали себе юные хоккеисты США, сумевшие переиграть по ходу турнира и тех, и других.

Любопытно, что в игре с американцами наши вели по ходу встречи со счетом 2-0, но закончилось все плачевно 3-6. Даже противостояние потенциальных первых номеров драфта НХЛ Василия Подколзина и Джека Хьюза оказалось не в пользу российского форварда. Впрочем, шведы уступили американцам даже крупнее 1:6. Однако преимущество домашних стен делает сегодня команду Тре Крунур фаворитом, пусть и не безоговорочным.

Отметим, что команда, занявшая в нашей группе второе место, с большой долей вероятности сыграет в четвертьфинале с чехами, а проигравший сегодня выйдет на белорусских хоккеистов.

Игра сборных Швеции и России начнется в 20.30. Трансляция на телеканале Матч ТВ. Добавим, что четвертьфиналы юниорского Чемпионата мира по хоккею пройдут в пятницу.