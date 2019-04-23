Российские кинотеатры попросили перенести премьеру фильма «Мстители» на более ранний срок

В Минкульте с этим не согласились – по данным «Ведомостей», чиновники специально сдвинули релиз из-за российского фильма с участием Владимира Машкова.

О переносе премьеры «Мстителей» с 29 на 25 апреля попросили сети кинотеатров «Каро», «Киномакс» и «Синема стар», пишет газета «Ведомости». По информации издания, сначала компания-прокатчик просила установить дату премьеры именно на 25 апреля, но затем сдвинула ее по настоянию Минкульта. Чиновники настаивали на переносе релиза, чтобы создать более благоприятные условия российскому фильму «Миллиард», который сейчас идет в прокате.

Киносети направили письмо в Минкульт, но представители министерства утверждают, что не могут изменить дату релиза. По словам чиновников, компания Disney изначально заявляла дату проката именно на 29 апреля. Выход «Мстителей» в этот день не повлечет за собой последствий для правообладателей и зрителей. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал председатель совета ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

Между тем, мировая премьера «Мстителей» состоится именно 25 апреля. В блокбастере будет продолжена история борьбы главных героев с могущественным титаном Таносом.

Премьера фильма «Миллиард» состоялась 19 апреля. По данным портала «Бюллетень кинопрокатчика», в прошлые выходные лента стала лидером российского проката.