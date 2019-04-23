Президент России Владимир Путин поддержал проект создания парка вместо судебного квартала в Петербурге

Ранее с этим предложением выступил временный губернатор города Александр Беглов.

На проспекте Добролюбова в Петроградском районе построят только Дворец танцев Бориса Эйфмана. На оставшейся площади разобьют парк. Об этом пишет «Фонтанка ру» со ссылкой на источники. В театре Эйфмана сообщили, что сегодня опубликуют некое заявление от имени балетмейстера. Напомним, накануне первоначальный план застройки раскритиковал временный губернатор Петербурга Александр Беглов. Среди сторонников парка на набережной еще один обитатель Смольного. Это вице-губернатор Евгений Елин. А вот где же появится комплекс зданий Верховного суда, обсудят с президентом России Владимиром Путиным. Он сейчас находится с рабочим визитом в Петербурге. Пока что один из вариантов, где может появится судебный квартал — Смольная набережная. Тем не менее пресс-секретарь местного управления Ростехнадзора Татьяна Петрова сообщила «Эху», что по документам на набережной Малой Невы по-прежнему строят то, что строят.

Архитектор судебного квартала Евгений Герасимов также сообщил «Эху», что ничего не знает о новых планах. Напомним, ранее на этом месте стояло здание Госинститута прикладной химии. Некоторые экологи до сих пор утверждают, что отравленные грунт под здание могли неправильно утилизировать. Также газета «Коммерсантъ» писала, что строить квартал доверили предпринимателю Евгению Пригожину, известному как «повар Путина». В итоге данные о стройке и субподрядчике засекретили по требованию ФСБ.

По планам судебный квартал должен был появиться через три года.