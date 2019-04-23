Третья волна обысков прокатилась по России в рамках «дела Арашуковых»

Есть новые задержанные.

Следственные мероприятия проходят сегодня в Москве и еще 18 городах Ставропольского края и Карачаево-Черкессии. Всего сообщается о более чем трех десятках обысков по местам жительства подозреваемых и на предприятиях — потребителях природного газа. Это связано с делом сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова и его отца, экс-советника главы «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова. Задержан ряд высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов республики. Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замруководителя регионального управления Следственного комитета Казбека Булатова, старшего следователя по особо важным делам Андрея Филиппова и начальника центра противодействия экстремизму МВД республики Тимура Бетуганова. Силовики брали взятки с Арашуковых, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение и следствие планирует решить вопрос о мере пресечения, сказала Петренко. Как ранее писал РБК со ссылкой на источники, Бетуганов занимался делами об убийствах зампреда движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и кандидата в президенты Карачаево-Черкессии Фраля Шебзухова. В причастности к этим преступлениям подозревают Рауфа Арашукова. По данным издания, в феврале, Бетуганова, Булатова и еще нескольких силовиков вызывали в Москву для следственных действий. Кстати, вскоре после ареста сенатора Булатов уволился из СКР.

Напомним, Рауф Арашуков был задержан 30 января прямо в ходе заседания Совета Федерации. Его обвиняют в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору и давлении на свидетеля. Его отца Рауля задержали чуть позже в Санкт-Петербурге. Ему вменяется особо крупное мошенничество, а именно — хищение природного газа «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей. По делу также ранее были арестованы топ-менеджеры структур компании на Северном Кавказе. Сами Арашуковы называют уголовное дело против себя «заказным».

Сегодня же Басманный суд Москвы арестовал все имущество и финансы Арашуковых и других фигурантов дела.