Американский Белый дом сегодня подтвердил, что президент США приедет в Лондон в начале июня.

Основной причиной государственного визита Дональда Трампа является участие в памятных мероприятиях, посвящённых 75-летней годовщины высадки войск союзников в Нормандии. В Великобритании они пройдут в Портсмуте, откуда отправлялись британские военные в оккупированную нацистами Францию.

На Туманном Альбионе Трамп проведёт три дня с третьего июня. Ожидается, что он встретится в Королевой Елизаветой -— во всяком случае, официальный Бук ингушский дворец уже подтвердил, что начал готовиться к приёму президента США и его супруги; также запланирована встреча с премьером Терезой Мэй. Хотя, британские СМИ пока пишут, что точная программа визита Трампа пока разрабатывается. Справедливости ради, стоит отметить, что связаны такие высказывания и с тем, что из-за последних атак на Терезу Мэй, занимать премьерский кабинет на Даунинг Стрит, 10, будет другой человек. Сама глава британского правительства уже заявила, что «США и Соединённое Королевство объединяют общие история и политические интересы».

Впрочем, есть и те, кто недоволен визитом Дональда Трампа в Великобританию. Активисты движения «Стоп Трамп» уже готовят массовые шествия. Его лидеры говорят, что это уникальная возможность для всех тех, кто недоволен политикой нынешнего американского президента, выйти на улицы и показать свою силы. Как напоминает BBC, в прошлый визит Трампа в Лондон, в протестах приняли участие тысячи человек, для охраны безопасности задействовали 10 тысяч полицейских по всей стране, а казне это стоило — в переводе на рубли, 1,5 миллиарда.

После визита в Лондон, Дональд Трамп отправится в Нормандию, чтобы почтить там память солдат, которые погибли во время высадки там войск союзников 75 лет назад.