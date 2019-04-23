Запрещённая в России группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за серию терактов на Шри-Ланке

Взрывы в воскресенье прогремели в церквях, когда там шли пасхальные службы, и фешенебельных отелях. Жертвами атак стали больше 320 человек. Министр обороны страны допустил, что взрывы стали ответом на расстрел в марте прихожан двух мечетей в Новой Зеландии.

Заявление радикальных исламистов появилось на одном из связанных с ними интернет-ресурсов. Правда, никаких подтверждений причастности к атакам в Шри-Ланке запрещённый в России ИГИЛ не предоставил. У властей островного государства другая точка зрения. По их мнению, за терактами стоит местная радикальная группировка Таухид Джамаат. Это было возмездие боевиков за атаку ультраправого активиста на мечети новозеландского города Крайстчерч, заявил министр обороны и СМИ Шри-Ланки Руван Вийевардене. Взрывов было восемь, без учёта бомбы, которая сдетонировала вчера при попытке её обезвредить возле одной из церквей. Почти все устроили смертники. Террористы планировали атаковать ещё один люксовый отель в столице Коломбо, план не удался, сообщает агентство France Press со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. По их данным, среди смертников были два брата, исповедовавшие ислам. Они взорвались у отелей в центре столицы Шри-Ланки. Местная полиция ищет грузовик и фургон, на которых как считают силовики, могли перевозить взрывчатку. Водитель одной из машин арестован. Всего под стражей оказалось 40 человек по подозрению в причастности к терактам. В их числе гражданин Сирии, сообщает агентство Reuters. Крупнейшая в истории Шри-Ланки серия терактов унесла жизни более трёхсот человек, около 50ти — дети и подростки, эти цифры привёл представитель Детского фонда ООН. Спецслужбы США и Индии с начала месяца не раз предупреждали власти Шри-Ланки о возможном заговоре, смертниках и взрывах. Но местные силовики судя по всему не приняли необходимых мер. По всей стране сегодня день траура, на Шри-Ланке хоронят первых погибших. Объявлено чрезвычайное положение, власти уже третий раз подряд введут комендантский час. Он будет действовать вечером и частично ночью по Москве. До конца недели не откроются все школы и высшие учебные заведения.

ФБР объявило, что поможет в расследовании терактов спецслужбам и полиции Шри-Ланки. Правительство Великобритании тоже предложило свою помощь. Премьер Шри-Ланки недавно допустил причастность ИГИЛ к терактам. Но отметил, что все арестованные местные жители.