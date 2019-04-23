Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины

Он попросил его не притеснять верующих. Напомним, что Кремль пока от поздравлений воздерживается.

Кремль поступил невежливо, не поздравив Владимира Зеленского с победой на президентских выборах. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал редакционный директор журнала «Форбс» Николай Усков. Сведущие в политике люди в целом сходятся во мнении, что Украина демонстрирует политическую зрелость, отметил Николай Усков.

После поражения Петра Порошенко на украинских выборах Москва демонстрирует острожное удовлетворение их результатами, — отмечают западные наблюдатели.

Кремль не спешит реагировать на победу лидера соседнего государства, считая выражение любой оценки преждевременным, полагает автор французской Фигаро. – Владимир Зеленский намерен делать все иначе, нежели предыдущая администрация, не давая повода полагать, что Киев хочет вернуть оккупированную Москвой часть страны с помощью военных действий. При этом он – не пророссийский политик, он отрицает особый статус Донбасса, придерживается Минских соглашений и говорит об ответной информационной войне, призванной вернуть Украине ее территории.

Расширение нормандского формата, за который ратует избранный президент – это один из очень рискованных для него тезисов, поскольку Кремль давно пытается связать политическое решение ситуации на Донбассе с вопросами о своей роли в европейской безопасности, созданием международной коалиции содействия Украине и желанием утвердиться в роли европейской державы-миротворца, пишет портал Ди Вельт (перевод сайта Инопресса). Эксперты Эй-би-си Ньюз замечают, что российские официальные лица, цитата, «не делали тайны из своего желания лицезреть уход Порошенко, который построил свое президентство на блокировании российского вторжения на востоке Украины, продолжая политику радикального разрыва с Москвой». Аналитики считают, что Россия воспользуется более умеренной, чем у Порошенко позицией нового президента в отношении конфликта между двумя странами, чтобы перейти к его более мягкой фазе и таким образом добиться ослабления санкций со стороны Запада. При этом Зеленский, отмечает Эй-би-си Ньюз, обещал, что сохранит проевропейский курс Украины, и вовсе необязательно, что Кремлю будет проще иметь дело с новым главой государства.

В своем Твиттере Порошенко написал, что в Москве радуются победе Зеленского, заявив, что, по его мнению, через него Россия, попытается вернуть Украину в сферу своего влияния.