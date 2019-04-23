Белоруссия приостановит экспорт бензина в страны Балтии, Польши и на Украину из-за некачественной российской нефти

Белоруссия решила приостановить экспорт бензина в страны Балтии, Польши и на Украину из-за некачественной российской нефти. Об этом заявил замгендиректора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб. По его словам, Белоруссия планирует уже в этом году начать альтернативный России импорт нефти. Накануне Минэнерго России обещало, что уже в ближайшее время качество поставляемой Белоруссии нефти значительно улучшится.

Никакой политической составляющей в действиях белорусских партнеров нет, — считает партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин. Крутихин добавил, что нужно решать вопрос между двумя хозяйствующими субъектами.

Политическую составляющую видит в произошедшем белорусский экономист Леонид Заика. По мнению эксперта, Александра Лукашенко очень беспокоят результаты выборов на Украине, где произошла смена власти.

Белоруссия не сможет закупать нефть по таким же ценам, которые предлагает ей Россия. Все угрозы сменить поставщика вряд ли воплотятся в жизнь, — сказал в эфире РБК директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Симонов уверен, что Минск не будет предпринимать в ближайшее время никаких радикальных шагов.