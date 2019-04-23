Владивосток активно готовится к приезду северокорейского лидера Ким Чен Ына

Сегодня в Кремле наконец официально признали, что на острове Русский 25 апреля должна состояться его встреча с Владимиром Путиным. После неудачных, как считают многие, переговоров главы КНДР с американским президентом, к этому событию приковано повышенное внимание. Сегодня во Владивосток авиарейсом из Пхеньяна прибыли представители личной службы безопасности северокорейского лидера. Некоторые подробности нам рассказал редактор информационного портала VL.ru Александр Крестов.

Также, по некоторым данным, во Владивосток прибыла сестра Ким Чен Ына, которая отвечает за организацию мероприятия. Источники информационных агентств сообщают, что сам Ким Чен Ын приедет на бронепоезде утром в среду. Отметим, что в Кремле до сих пор избегали какой-либо конкретики в связи с предстоящим событием. Только сегодня помощник президента Юрий Ушаков признался, что это было сделано по просьбе Пхеньяна. Он даже принес извинения журналистам за то, что Кремль долгое время ничего не говорил о подготовке переговоров.

То, что подготовка к визиту Ким Чен Ына проходит в условиях секретности, не удивляет руководителя школы востоковедения Высшей школы экономики Алексея Маслова. В эфире РБК он сказал, что такая политика характерна для КНДР. Отметим, что в Кремле пока не анонсировали место встречи Путина и Ким Чен Ына.

Меры безопасности, которые принимаются во Владивостоке, вполне обычны для подобных саммитов, — считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований и института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

Встреча лидеров России и КНДР будет первой за последние восемь лет. Последний раз в Россию приезжал Ким Чен Ир – он встречался с Дмитрием Медведевым, который тогда был президентом. Нынешние переговоры называет крайне важными зампред комитета федерации по международным делам Андрей Климов.

В Кремле сегодня сказали, что главной темой на переговорах будет ядерная программа КНДР.