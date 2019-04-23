В Кемеровской области медсестры начинают голодовку из-за сокращений

Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на профсоюз медицинских работников. С завтрашнего дня голодать собираются две младшие медсестры Анжеро-Судженской городской больницы. Позднее к ним намерены присоединиться другие сотрудницы. По словам медиков, часть санитарок и младших медсестер предлагают перевести в уборщицы, а остальных уволить. На уборщиц, в свою очередь, как утверждается, перекладывают обязанности по приведению в порядок палат и других медицинских помещений, хотя по закону это должны делать санитарки. В профсоюзе утверждают, что сокращения затронут больше ста человек.