Во Владивосток начали прибывать члены северокорейской делегации

Первыми прилетели сотрудники личной охраны Ким Чен Ына, — сообщает со ссылкой на источник агентство «Интерфакс». Отдельным бортом доставлен лимузин главы КНДР. Сам северокорейский лидер, как ожидается, прибудет во Владивосток завтра на бронепоезде, на котором в Россию ездил его отец.

Тем временем дату первой в истории встречи Ким Чен Ына и Владимира Путина подтвердил Кремль. Помощник президента России Юрий Ушаков сказал, что лидеры проведут переговоры во Владивостоке в четверг.