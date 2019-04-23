Минкульт отрицает данные о неокупаемости российского кино

В министерстве ответили на публикацию интернет-издания «Проект», которое утверждает, что абсолютное большинство фильмов с господдержкой проваливаются в прокате.

Исследование, опубликованное «Проектом», состоит из «ошибочных данных и расчетов». Об этом заявили в пресс-службе министерства культуры. Там утверждают, что приведенная в публикации модель окупаемости фильмов рассчитана неверно. Кроме того, «Проект» сильно завысил данные о бюджетах картин. К примеру, самым убыточной лентой авторы материала назвали «Матильду» Алексея Учителя, съемки и продвижение которой обошлись в 1,5 миллиарда рублей. При этом представители Минкульта заявили радиостанции «Говорит Москва», что реальный бюджет фильма составил немногим больше 800 миллионов.

Кроме того, чиновники министерства призывают обратить внимание на зарубежную статистику. По данным Минкульта, в США отбиваются в прокате в среднем около 10 процентов лент, а в Европе счет вовсе идет на единицы. Кроме того, ведомство призвало не сосредотачиваться на окупаемости российских фильмов, подчеркнув, что они несут другую функцию, а именно – «трансляцию культурного кода».

Нашумевшая публикация «Проекта» вышла на прошлой неделе. По данным издания, в прокате окупаются лишь 12 процентов российских лент с господдержкой.