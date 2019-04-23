В Чувашии пенсионерку вызвали в прокуратуру после записи видеообращения к Владимиру Путину

В этом ролике Тамара Манаева просила отправить в отставку губернатора Михаила Игнатьева, — сообщает сайт «МБХ Медиа». По словам пенсионерки, сотрудники прокуратуры спрашивали, откуда она взяла данные, которые изложила в видеоролике. Как уточнила Манаева, она жаловалась на кадровую чехарду, коррупцию и падение финансово-экономического развития. В прокуратуре пенсионерка ответила, что ссылалась на данные Росстата и СМИ, а также добавила, что еще берет сведения из магазинов и аптек, когда там расплачивается. «Когда я за все это плачу, у меня уже не остается на еду. Вот моя информация», — добавила Манаева. Причину вызова в прокуратуру ей не объяснили.