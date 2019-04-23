В рамках расследования дела Арашуковых оперативники ФСБ задержали бывшего главу СК по Карачаево-Черкесии

Казбека Булатова, а также начальника центра «Э» по Карачаево-Черкесии Тимура Бетуганова подозревают в превышении служебных полномочий. Вместе с ними задержан старший следователь по особо важным делам, — рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко. Более чем по тридцати адресам по делу Арашуковых сегодня проходят обыски.

Об уголовном деле стало известно в конце января, когда на заседании Совета Федерации был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. В тот же день задержали его отца. Сенатора обвинили в организации двух убийств и еще ряде преступлений. Его отца и других фигурантов дела – в хищении газа на 30 миллиардов рублей.